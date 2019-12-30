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Иномарка столкнулась с автобусом на трассе в Ростовской области: пострадал водитель

Иномарка столкнулась с автобусом на трассе в Ростовской области: пострадал водитель
На трассе Волгодонск – Дубовское в Ростовской области произошла авария с участием автобуса. ДТП случилось около восьми часов вечера 3 января на 10-м километре автодороги.

По предварительной информации, 29-летний водитель «Хендай Акцент» не справился с управлением. Иномарка задела обочину, после чего её выбросило на встречную полосу. Там легковушка врезалась в автобус «ГолАЗ».
- В момент аварии пассажиров в автобусе не было, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля.

55-летний мужчина, управлявший автобусом, не пострадал. По факту происшествия начата проверка.

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