Иномарка столкнулась с автобусом на трассе в Ростовской области: пострадал водитель



На трассе Волгодонск – Дубовское в Ростовской области произошла авария с участием автобуса. ДТП случилось около восьми часов вечера 3 января на 10-м километре автодороги.



По предварительной информации, 29-летний водитель «Хендай Акцент» не справился с управлением. Иномарка задела обочину, после чего её выбросило на встречную полосу. Там легковушка врезалась в автобус «ГолАЗ».

- В момент аварии пассажиров в автобусе не было, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля.



55-летний мужчина, управлявший автобусом, не пострадал. По факту происшествия начата проверка.