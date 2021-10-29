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В Ростове и Таганроге - наибольшее число новых заболевших COVID-19

В Ростове и Таганроге - наибольшее число новых заболевших COVID-19
В Ростовской области продолжает бушевать пандемия коронавируса. За последние сутки вирус нашли у 629 человек.

Лидер среди городов - Ростов. Тут ковид подтвердился у 206 горожан. На втором месте с 34 инфицированными - Таганрог. Еще 32 заболевших в Шахтах.

В регионе не осталось ни одного чистого от COVID-19 муниципалитета. Ежедневно коронавирус находят во всех городах и районах.

Ситуация с распространением вируса стала ухудшаться, и власти ввели дополнительные ограничения. Они продлятся как минимум до 7 ноября.
Фото Алексей Бойко.
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