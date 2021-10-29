В Ростове и Таганроге - наибольшее число новых заболевших COVID-19

Фото Алексей Бойко.

В Ростовской области продолжает бушевать пандемия коронавируса. За последние сутки вирус нашли у 629 человек.Лидер среди городов - Ростов. Тут ковид подтвердился у 206 горожан. На втором месте с 34 инфицированными - Таганрог. Еще 32 заболевших в Шахтах.В регионе не осталось ни одного чистого от COVID-19 муниципалитета. Ежедневно коронавирус находят во всех городах и районах.Ситуация с распространением вируса стала ухудшаться, и власти ввели дополнительные ограничения. Они продлятся как минимум до 7 ноября.