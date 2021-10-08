Ростов оказался в лидерах по числу новых инфицированных COVID-19

В Ростове выявили наибольшее число зараженных коронавирусом за сутки. Об этом 10 октября сообщает правительство Ростовской области.В донской столице положительные тесты на COVID-19 получили 169 человек. На втором месте среди городов и районов оказались Волгодонск и Шахты. Тут по 15 заболевших. На третье место попали Азов и Новошахтинск и плюс 14 заболевших.Ситуация с распространением инфекции стала очень напряженной. Ежедневно в области выявляют от 500 инфицированных. Если обстановка не нормализуются, власти могут ввести дополнительные ограничения.