Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростов оказался в лидерах по числу новых инфицированных COVID-19

Ростов оказался в лидерах по числу новых инфицированных COVID-19
В Ростове выявили наибольшее число зараженных коронавирусом за сутки. Об этом 10 октября сообщает правительство Ростовской области.

В донской столице положительные тесты на COVID-19 получили 169 человек. На втором месте среди городов и районов оказались Волгодонск и Шахты. Тут по 15 заболевших. На третье место попали Азов и Новошахтинск и плюс 14 заболевших.

Ситуация с распространением инфекции стала очень напряженной. Ежедневно в области выявляют от 500 инфицированных. Если обстановка не нормализуются, власти могут ввести дополнительные ограничения.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.