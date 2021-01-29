В Ростове снова наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки
В Ростове-на-Дону снова зафиксировали наибольшее число новых инфицированных COVID-19 за сутки. В донской столице плюс 145 зараженных. Она продолжает лидировать среди городов области по количеству заболевших.
За последние 24 часа коронавирус выявили в 45 городах и районах региона. COVID-19 диагностировали у 13-ти таганрожцев, 12-ти батайчан и 11 новочеркассцев.
Единичные случаи заболевания зафиксированы в Зверево, Веселовском, Куйбышевском, Мартыновском, Советском, Усть-Донецком, Целинском, Шолоховском районах.