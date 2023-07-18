В Ростове из окна гостиницы на левом берегу Дона выпал годовалый малыш

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону из окна гостиницы на левом берегу выпал годовалый ребенок. ЧП случилось 15 июля на улице Чемодачка,4 «А». Информацию сообщили в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города.В тот день родители с ребенком сняли номер в гостинице на втором этаже. Малыш забрался на подоконник и выглянул в распахнутое окно. Однако он не смог удержаться и свалился вниз. К счастью, малыш остался жив. Он получил различные травмы. Медики оказали ребенку всю необходимую помощь.Аналогичная ситуация случилась 17 июля. Из окна гостиницы на третьем этаже выпал 5-летний ребенок.Напомним, ранее в Донецке Ростовской области женщина выпала из окна больницы и разбилась насмерть.