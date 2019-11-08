В Ростове военнослужащий из Узбекистана разбился насмерть, выпав с балкона гостиницы



Военнослужащий из Узбекистана, приехавший на учения, погиб в Ростове. Об этом Rostov.ru сообщил источник в правоохранительных органах.



ЧП произошло 28 октября. Однако об этом стало известно только сейчас. По предварительной информации, 34-летний военный приехал в командировку и остановился в отеле «Топос» на Нагибина. Там он прожил 10 дней.

- В тот день он вышел на балкон своего номера на седьмом этаже гостиницы, - рассказал источник, - а через некоторое время его тело нашли под окнами.



В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.