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В Ростове военнослужащий из Узбекистана разбился насмерть, выпав с балкона гостиницы

В Ростове военнослужащий из Узбекистана разбился насмерть, выпав с балкона гостиницы
Военнослужащий из Узбекистана, приехавший на учения, погиб в Ростове. Об этом Rostov.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

ЧП произошло 28 октября. Однако об этом стало известно только сейчас. По предварительной информации, 34-летний военный приехал в командировку и остановился в отеле «Топос» на Нагибина. Там он прожил 10 дней.
- В тот день он вышел на балкон своего номера на седьмом этаже гостиницы, - рассказал источник, - а через некоторое время его тело нашли под окнами.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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