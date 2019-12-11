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В Ростове до февраля 2020 года ограничат движение транспорта

В Ростове до февраля 2020 года ограничат движение транспорта
На нескольких улицах Ростова-на-Дону ограничат движение автомобилей. Об этом сообщает городской департамент автодорог.

Во 2-м переулке идёт реконструкция водопровода, из-за этого там частично закрыли проезд. Поначалу планировали ограничить движение до 30 декабря, но работы затянулись, так что ремонт продлится до 15 февраля 2020 года.

Автомобилистам тяжело проехать по 2-му переулку на участке от Черепахина до Варфоломеева, а также на улице Варфоломеева - между 1-м и 2-м переулками, на Малюгиной - от Театрального проспекта до улицы Журавлёва. Проезд ограничен на улице 7-го Февраля - на участке от Большой Садовой до Нижнебульварной.

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