До конца года в центре Ростова ограничат движение по нескольким улицам





В Ростове с начала декабря изменится схема движения на нескольких улицах. Об этом предупреждает городской департамент автомобильных дорог.



С 5 декабря на улице 7-го Февраля на участке от Большой Садовой до Нижнебульварной будет ограничено движение. Здесь будут вестись работы по реконструкции водопроводной линии. Ограничение вводится до 30 декабря.



На этот же период ограничивается движение по улице Малюгиной на участке от Журавлева до проспекта Театрального. Запрет также связан с ремонтом на водопроводе.



С 7 декабря частично ограничат движение в Первомайском районе города на улице Теряева и Мусоргского. Схема движения меняется в связи с устройством ливнёвой канализации в районе Ростовского моря. Ограничение будет снято после 15 декабря.



Напомним, с 7 декабря в Советском районе города на улице Стабильной на участке от переулка Достойный до переулка Зрелый вводится одностороннее движение. С этого же дня на улице Станиславского начинают действовать знаки «Стоянка запрещена».