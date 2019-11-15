В Ростове из-за реконструкции водопровода закроют проезд на нескольких улицах



На нескольких улицах Ростова-на-Дону запретят проезд транспорта. Ограничения связаны с реконструкцией водопровода. Об этом сообщает городской департамент автодорог.



С 5 по 30 декабря автомобилисты не смогут проехать по улице Малюгиной, на участке от Журавлёва до Театральной. Также дорогу закроют на улице 7-го Февраля, на отрезке от Большой Садовой от Нижнебульварной.



По этой же причине с 10 по 30 декабря ограничат проезд на Варфоломеева, между 1-м и 2-м Переулками, а также во 2-м Переулке, от Черепахина до Варфоломеева.