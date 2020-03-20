В апреле на нескольких улицах Ростова-на-Дону ограничат движение



На несколько месяцев в Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта. Изменения начнут действовать в апреле. Об этом сообщили в департаменте автодорог города.



С 19 апреля по 15 июня нельзя будет проехать по улице Комсомольской на участке от площади Свободы по улицы 45-я Линия.



Также с 19 апреля по 20 июня будет ограничено движение в переулке Тихорецком от проспекта Шолохова до улицы Горсоветской.



Почти на пять месяцев — с 19 апреля по 1 сентября — на улице Вятской, на отрезке между улицами Штахановского и Орской, будет ограничено движение на одной полосе.



В этот же период частично закроют переулок Молодогвардейский от улицы Портовой до улицы Урицкого. Также нельзя будет проехать по улице Пржевальского от Кузнечной до Каширской.



На два месяца — с 20 апреля по 20 июня — ограничат движение на площади Народного Ополчения. Поочерёдно по одной полосе закроют улицу 12-го Февраля.



Все ограничения связаны с ремонтом дорог.