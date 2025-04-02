На закупку стальных ворот для «Ростов Арены» выделено 4,2 млн рублей

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Новые ворота для стадиона «Ростов Арена» купят за 4,2 миллиона рублей. Информация о тендере размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает государственное автономное учреждение «Ростов Арена».Подрядчик должен поставить и установить ворота до конца 2025 года. Все работы будут проводиться на территории стадиона по адресу: улица Левобережная, 2Б.Прием заявок на участие в тендере продлится до 9 апреля. В этот же день будет определен победитель. Контракт с подрядчиком подпишут на сумму 4,2 миллиона рублей, он будет действовать до конца 2025 года.Ранее Donday сообщал, что расходы на обслуживание «Ростов Арены» значительно выросли за последние пять лет. В 2020 году затраты составили 4,8 миллиона рублей за полгода, а в 2024 году планируется выделить около 48 миллионов рублей на год.