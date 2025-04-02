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На закупку стальных ворот для «Ростов Арены» выделено 4,2 млн рублей

На закупку стальных ворот для «Ростов Арены» выделено 4,2 млн рублей
Новые ворота для стадиона «Ростов Арена» купят за 4,2 миллиона рублей. Информация о тендере размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает государственное автономное учреждение «Ростов Арена». 

Подрядчик должен поставить и установить ворота до конца 2025 года. Все работы будут проводиться на территории стадиона по адресу: улица Левобережная, 2Б. 

Прием заявок на участие в тендере продлится до 9 апреля. В этот же день будет определен победитель. Контракт с подрядчиком подпишут на сумму 4,2 миллиона рублей, он будет действовать до конца 2025 года. 

Ранее Donday сообщал, что расходы на обслуживание «Ростов Арены» значительно выросли за последние пять лет. В 2020 году затраты составили 4,8 миллиона рублей за полгода, а в 2024 году планируется выделить около 48 миллионов рублей на год.
Фото: Ростов ру
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