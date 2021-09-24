В Ростове закупят ели на 100 миллионов рублей

В Ростове-на-Дону закупят ели на 100 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.О поисках подрядчика объявил департамент жилищно-коммунального хозяйства города. Победителю аукциона предстоит закупить деревья высотой от 1,8 метра и высадить их в разных частях города до конца 2021 года. При этом он обязан следить за состоянием елей до 22 декабря 2023 года. Всего по Ростову будет высажено более двух тысяч деревьев. Меньше всего планируют высадить в Ленинском районе города, всего 165 штук.Напомним, совсем недавно сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко предложил засадить улицу Большую Садовую лавандой. На закупку и высадку почти шести тысяч кустов узколистной лаванды планируют выделить 1,3 миллиона рублей.