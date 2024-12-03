Росгвардия Ростовской области потратит 30 миллионов рублей на форму

Фото: ростов.ру

В Ростовской области для Росгвардии закупят комплекты новой формы. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 29 ноября.Согласно документам, заказчиком является ФГУП «Охрана» Росгвардии по Ростовской области. Организация ищет подрядчика, который предоставит новую униформу.Подрядчик должен будет изготовить комплекты: 800 футболок, 200 демисезонных курток, 800 зимних курток, а также 800 шапок и фуражек. Важно, чтобы на одежде были соответствующие эмблемы Росгвардии.Все работы должны быть выполнены не позднее 2025 года. После изготовления униформы подрядчик должен доставить ее в филиал по адресу: улица Советская, 15/2.Заказчик объявит победителя тендера 10 декабря. С ним будет заключен контракт на сумму почти 30 миллионов рублей. Чтобы принять участие в тендере, конкурсанты должны предоставить документацию до 9 декабря.