Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове без отопления остались 32 многоквартирных дома в Октябрьском районе

В Ростове без отопления остались 32 многоквартирных дома в Октябрьском районе
В Ростове-на-Дону в Октябрьском районе произошла серьёзная коммунальная авария: без отопления остались 32 многоквартирных дома. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики.

Утром 7 ноября в десятках квартир на улицах Стрелковой, Горшкова и Мыльникова было отключено отопление. Сотни жителей остались без жизненно важного ресурса из-за дефекта теплотрассы на улице Стрелковой, 61Б.

В настоящее время аварийные бригады активно занимаются устранением неполадок. По предварительным данным, тепло в дома планируют вернуть к 17:00.

Отметим, что буквально сутками ранее жители 26 МКД в Первомайском районе остались без тепла.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.