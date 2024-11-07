В Ростове без отопления остались 32 многоквартирных дома в Октябрьском районе

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В Ростове-на-Дону в Октябрьском районе произошла серьёзная коммунальная авария: без отопления остались 32 многоквартирных дома. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики.Утром 7 ноября в десятках квартир на улицах Стрелковой, Горшкова и Мыльникова было отключено отопление. Сотни жителей остались без жизненно важного ресурса из-за дефекта теплотрассы на улице Стрелковой, 61Б.В настоящее время аварийные бригады активно занимаются устранением неполадок. По предварительным данным, тепло в дома планируют вернуть к 17:00.Отметим, что буквально сутками ранее жители 26 МКД в Первомайском районе остались без тепла.