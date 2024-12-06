В Ростове часть Буденновского проспекта превратилась в ледовый каток
В Ростове часть Буденновского проспекта превратилась в ледовый каток. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях 6 декабря.
Ранним утром ростовчане обнаружили в районе дома № 37 ледовую горку. По словам людей, на тротуаре плиткой заложили единственные ступеньки на крутом спуске от улицы Пушкинской до улицы Большой Садовой. Теперь ходить там опасно.
«Остается только катиться по пешеходной зоне», — пожаловались ростовчане.
Отметим, что сейчас даже нет морозов. Страшно представить, во что превратится участок в настоящий гололед.