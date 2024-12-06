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В Ростове часть Буденновского проспекта превратилась в ледовый каток. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях 6 декабря.Ранним утром ростовчане обнаружили в районе дома № 37 ледовую горку. По словам людей, на тротуаре плиткой заложили единственные ступеньки на крутом спуске от улицы Пушкинской до улицы Большой Садовой. Теперь ходить там опасно.«Остается только катиться по пешеходной зоне», — пожаловались ростовчане.Отметим, что сейчас даже нет морозов. Страшно представить, во что превратится участок в настоящий гололед.