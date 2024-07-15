Фото: Дондей

В Ростове цена на помидоры за неделю увеличилась вдвое. Корреспондент DonDay побывал на местных рынках и узнал стоимость на один из популярных в летнее время овощ.Всего неделю назад один из наиболее популярных сортов томатов в нашем регионе — «Махитос Кривянский» – стоил 100 рублей за килограмм, теперь его можно приобрести по цене 200 рублей за такую же массу продукта.Кроме того, стоимость розовых помидоров также увеличилась почти в два раза.Такой резкий скачок цен можно объяснить тем, что в регионе из-за высокой температуры воздуха, достигавшей +40…+45 градусов, и отсутствия осадков погибло от засухи много урожая.— Из-за жары многие помидоры погибли, — рассказывает продавец Татьяна Р. – В июле и августе, когда обычно растёт спрос на этот красный овощ, цены на него и так поднимаются. Но обычно это изменение стоимости за килограмм было незначительным: от 20 до 30 рублей при базовой цене в 80 рублей. Однако этим летом засуха вынудила продавцов увеличить цены вдвое.На рынках можно найти помидоры того же сорта, но по цене 150–180 рублей за килограмм. Однако качество этих помидоров будет значительно хуже.Летом многие ростовчане делают заготовки на зиму. Но в этом году, возможно, придётся отказаться от этой идеи и лишиться будущих солений. Дело в том, что помидоры становятся всё более редким товаром, а их стоимость продолжает расти.Напомним, в Ростовской области из-за отсутствия дождей и жары уже погибло около 50 тысяч гектаров посевов, а предварительный размер убытков аграриев оценивается в миллиарды рублей.