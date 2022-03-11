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В Ростове взлетели цены на товары для животных

В Ростове взлетели цены на товары для животных
В Ростове-на-Дону выросли цены на товары в зоомагазинах. По данным на 14 марта, актуальные цены превышают прошлые ценники на 30%, 40%, а некоторые и вовсе увеличились в 2,5 раза.

Например, стоимость древесного наполнителя в среднем подскочила со 150 до 200 рублей за последнюю неделю, что на 29% дороже. Силикагелевый наполнитель «Crystals №1» вместо 690 рублей стал стоить 810 (на 17% больше). Больше всего цена подскочила на опилки для грызунов и кроликов. Так, за 20 литров наполнителя «Классик» можно было купить за 70 рублей. Теперь же стоимость выросла на 164% (или в 2,5 раза) - до 185 рублей в среднем.

Аналогичная ситуация и с кормом для животных. Килограмм корма для котов «Cat Chow» обойдется в 372 рубля, хотя всего неделю назад стоил 350. Прирост цены составил 6%. Корм для кроликов марки «Little One» стоил 170 рублей за 400 грамм в конце февраля. К середине марта за него стали просить 193 рубля (на 14% дороже). Однако даже по новой стоимости с каждым днем найти этот корм все сложнее.

Больше остальных цена увеличилась на корм для собак «Karmy». В прошлом месяце его покупали по 3,5 тысячи за 14 килограммов (250 рублей за килограмм). Теперь за него придется отдать более 5 тысяч рублей (или 357 рублей за килограмм). Цена выросла в одночасье в полтора раза - на 43%.
Фото: timpets.ru.
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