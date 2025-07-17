В Ростове будут судить участника ОПГ в полиции

Фото: Ростов ру.

Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение в отношении участника преступной группы, которая занималась «крышеванием» местных предпринимателей в Ростове. Обвиняемый предстанет перед судом по статьям, связанным с участием в преступном сообществе и получением взяток в крупном и особо крупном размере.В 2023 году правоохранительные органы раскрыли схему заработка сотрудников полиции за счёт местных бизнесменов. Было задержано несколько десятков полицейских и их сообщников, которые получали взятки от предпринимателей. Один из них предстанет перед судом в ближайшее время.- Обвиняемый, будучи гражданским лицом, в период с 2022 по 2023 годы получил взятки на общую сумму более 12 миллионов рублей от предпринимателей за общее покровительство и непривлечение к ответственности в случае выявления административных правонарушений, — сообщает ведомство. — Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд Ростова.