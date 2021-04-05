Замглавы администрации Волгодонска предстанет перед судом за получение крупной взятки
Заместитель главы администрации Волгодонска предстанет перед судом по обвинению в получении взятки. Прокурором Ростовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Вислоушкина.
Напомним, Вислоушкина задержали по подозрению в получении взятки прямо на рабочем месте 22 сентября. В его кабинете провели обыск. По версии следствия, с января 2018-го по август 2020 года чиновник систематически получал взятки от предпринимателей взамен на беспрепятственное заключение муниципальных контрактов в сфере ЖКХ. По предварительным данным, общая сумма взятки составляет порядка 4,8 миллиона рублей.
На время расследования уголовного дела на движимое и недвижимое имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму 42 миллиона рублей.
- Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в Волгодонской районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.
Если вину Сергея Вислоушкина докажут в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы.