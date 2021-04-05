Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Замглавы администрации Волгодонска предстанет перед судом за получение крупной взятки

Замглавы администрации Волгодонска предстанет перед судом за получение крупной взятки
Заместитель главы администрации Волгодонска предстанет перед судом по обвинению в получении взятки. Прокурором Ростовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Вислоушкина.

Напомним, Вислоушкина задержали по подозрению в получении взятки прямо на рабочем месте 22 сентября. В его кабинете провели обыск. По версии следствия, с января 2018-го по август 2020 года чиновник систематически получал взятки от предпринимателей взамен на беспрепятственное заключение муниципальных контрактов в сфере ЖКХ. По предварительным данным, общая сумма взятки составляет порядка 4,8 миллиона рублей.

На время расследования уголовного дела на движимое и недвижимое имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму 42 миллиона рублей.

- Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в Волгодонской районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Если вину Сергея Вислоушкина докажут в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.