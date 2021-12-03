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На Дону экс-полицейский предстанет перед судом за получение крупной взятки

На Дону экс-полицейский предстанет перед судом за получение крупной взятки

В Ростове-на-Дону будут судить бывшего полицейского, прикомандированного из Карачаево-Черкесской Республики. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере

По версии следствия, бывшего сотрудника уголовного розыска МО МВД России «Адыге-Хабльский» прикомандировали в Ростов для расследования дела о мошенничестве. Когда полицейский нашел виновного, он встретился с его матерью. Чтобы ее сын избежал тюрьму, женщина должна была заплатить обвиняемому 1,6 миллионов рублей. Она сразу обратилась в полицию с заявлением. Злоумышленника задержали.

На бывшего полицейского завели уголовное дело по статье о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере. Мужчину заключили под стражу, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

СУ СКР по Ростовской области сообщает, что уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: rostov161.net
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