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Около 300 квадратов захламленных сельхозугодий обнаружили в Ростовской области

Около 300 квадратов захламленных сельхозугодий обнаружили в Ростовской области

В Ростовской области зафиксировано загрязнение земель сельскохозяйственного назначения. Об этом проинформировали в областном представительстве соответствующей службы.

В Матвеево-Курганском районе эксперты из Россельхознадзора выявили участки сельхозугодий остатки упаковки, куски шифера, обломки кирпичей и прочий мусор. Кроме того, обнаружены отдельные очаги возгорания бытовых отходов и опасной сорной растительности.

Ввиду загрязнения сельскохозяйственной земли, владельцу было направлено требование об устранении выявленного нарушения.
Фото: Donday
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