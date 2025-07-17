Около 300 квадратов захламленных сельхозугодий обнаружили в Ростовской области
В Ростовской области зафиксировано загрязнение земель сельскохозяйственного назначения. Об этом проинформировали в областном представительстве соответствующей службы.
В Матвеево-Курганском районе эксперты из Россельхознадзора выявили участки сельхозугодий остатки упаковки, куски шифера, обломки кирпичей и прочий мусор. Кроме того, обнаружены отдельные очаги возгорания бытовых отходов и опасной сорной растительности.
Ввиду загрязнения сельскохозяйственной земли, владельцу было направлено требование об устранении выявленного нарушения.