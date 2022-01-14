Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове более 50 школ эвакуировали из-за сообщений о минировании

В Ростове более 50 школ эвакуировали из-за сообщений о минировании
В Ростове-на-Дону более 50 учебных заведений эвакуировали из-за сообщений о минировании. Волна анонимных сообщений пронеслась по школам и лицеям донской столицы утром 17 января.

Дети пришли утром на занятия, однако уроки так и не начались. Раздалась тревога - срочная эвакуация всех находящихся. Тысячи учащихся и сотни преподавателей школ № 49, № 47, № 5, № 50, № 92 и других оставили свои личные вещи внутри и вышли из зданий на мороз. Также эвакуировали ростовский лицей № 50 при ДГТУ. Там учебный процесс также был сорван. Уроки отменили, а школьников распустили по домам.

В ГУ МВД России по Ростовской области оперативный комментарий по поводу массовой эвакуации в Ростове дать не смогли. На местах работают сотрудники правоохранительных органов. Территории учебных заведений оцеплены.

Вероятной причиной массовой эвакуации стали учения в рамках антитеррористической кампании.
Фото: соцсети.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.