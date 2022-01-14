В Ростове более 50 школ эвакуировали из-за сообщений о минировании

Фото: соцсети.

В Ростове-на-Дону более 50 учебных заведений эвакуировали из-за сообщений о минировании. Волна анонимных сообщений пронеслась по школам и лицеям донской столицы утром 17 января.Дети пришли утром на занятия, однако уроки так и не начались. Раздалась тревога - срочная эвакуация всех находящихся. Тысячи учащихся и сотни преподавателей школ № 49, № 47, № 5, № 50, № 92 и других оставили свои личные вещи внутри и вышли из зданий на мороз. Также эвакуировали ростовский лицей № 50 при ДГТУ. Там учебный процесс также был сорван. Уроки отменили, а школьников распустили по домам.В ГУ МВД России по Ростовской области оперативный комментарий по поводу массовой эвакуации в Ростове дать не смогли. На местах работают сотрудники правоохранительных органов. Территории учебных заведений оцеплены.Вероятной причиной массовой эвакуации стали учения в рамках антитеррористической кампании.