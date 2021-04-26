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В Ростове эвакуируют детские сады из-за сообщений о минировании

В Ростове эвакуируют детские сады из-за сообщений о минировании
В Ростове-на-Дону детские сады эвакуировали после сообщения о минировании. В частности, предупреждения поступили в дошкольные учреждения № 42 на улице Орбитальной, № 36 на проспекте Королева, № 108 на Селиванова, № 10 на Грибозудовой и № 141 на Петрашевского.

Как сообщил собственный источник Rostov.ru, на электронную почту детских садов пришло анонимное письмо, в котором предупредили, что здания заминированы. Воспитатели сразу же позвонили по номеру 112 и вывели детей на улицу. На место прибыли все службы экстренного реагирования. Кинологи проверили здания, однако результаты пока не известны.

В ГУ МВД по Ростовской области на момент публикации не смогли дать оперативный комментарий.

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