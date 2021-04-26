В Ростове эвакуируют детские сады из-за сообщений о минировании

В Ростове-на-Дону детские сады эвакуировали после сообщения о минировании. В частности, предупреждения поступили в дошкольные учреждения № 42 на улице Орбитальной, № 36 на проспекте Королева, № 108 на Селиванова, № 10 на Грибозудовой и № 141 на Петрашевского.Как сообщил собственный источник Rostov.ru, на электронную почту детских садов пришло анонимное письмо, в котором предупредили, что здания заминированы. Воспитатели сразу же позвонили по номеру 112 и вывели детей на улицу. На место прибыли все службы экстренного реагирования. Кинологи проверили здания, однако результаты пока не известны.В ГУ МВД по Ростовской области на момент публикации не смогли дать оперативный комментарий.