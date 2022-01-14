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Ростовский лицей при ДГТУ эвакуировали из-за сообщения о минировании

Ростовский лицей при ДГТУ эвакуировали из-за сообщения о минировании
В донской столице лицей № 50 при ДГТУ эвакуировали из-за сообщения о минировании. Происшествие случилось ранним утром 17 января.

В начале занятий в учебное заведение поступило сообщение о минировании. На место прибыли все экстренные службы, здание оцепили. Школьников и педагогов вывели на улицу на безопасное расстояние. Что стало причиной эвакуации, пока не известно.

Ранее Rostov.ru сообщал о массовой эвакуации сразу в нескольких школах Ростова. Речь идет об образовательных учреждениях № 49, № 47, № 5, № 60 и № 92. Первые три из них расположены в центре города, а остальные - на Западном.

Возможно, массовая эвакуация школьников связана с учениями.
Фото: rostov.wiki
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