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Из-за сообщений о минировании в Ростове эвакуировали школы

Из-за сообщений о минировании в Ростове эвакуировали школы
Из-за сообщений о минировании в Ростове-на-Дону эвакуировали школы. Детей и взрослых вывели из образовательных учреждений 18 февраля.

Очевидцы эвакуации рассказали, что образовательные учреждения покинули десятки учащихся и педагогов. На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов и спасатели. У входов в школы дежурят сотрудники ОМОНа. В настоящий момент известно, что людей вывели из семи школ: №№ 22, 23, 44, 60, 80, 110, 142.

В правительстве рассказали, что в настоящее время информацию о минировании проверяют представители спасательных подразделений, правоохранительных органов и кинологи.

Напомним, в конце января в донской столице уже эвакуировали административные учреждения, школы и торговые центры. Тогда информация об угрозе взрыва оказалась ложной.

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