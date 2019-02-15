Из-за сообщений о минировании в Ростове эвакуировали школы



Из-за сообщений о минировании в Ростове-на-Дону эвакуировали школы. Детей и взрослых вывели из образовательных учреждений 18 февраля.



Очевидцы эвакуации рассказали, что образовательные учреждения покинули десятки учащихся и педагогов. На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов и спасатели. У входов в школы дежурят сотрудники ОМОНа. В настоящий момент известно, что людей вывели из семи школ: №№ 22, 23, 44, 60, 80, 110, 142.



В правительстве рассказали, что в настоящее время информацию о минировании проверяют представители спасательных подразделений, правоохранительных органов и кинологи.



Напомним, в конце января в донской столице уже эвакуировали административные учреждения, школы и торговые центры. Тогда информация об угрозе взрыва оказалась ложной.