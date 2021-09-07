В Ростове без вести пропала 29-летняя девушка

В Ростове разыскивают 29-летнюю девушку, пропавшую без вести. Яна Никулина ушла из дома в Железнодорожном районе 7 сентября.С тех пор девушка не выходила на связь с близкими. Родственники тут же забили тревогу. Они написали заявление в полицию. К поискам подключились СМИ.У пропавшей темно-русые волосы и серые глаза. Рост Яны составляет 170 сантиметров, телосложение худощавое. Последний раз ее видели в желтых шлепанцах и темном платье с коротким рукавом.Если знаете что-либо о местонахождении Яны Никулиной, позвоните по номерам: 8 (863) 249-11-11, 249-11-37.