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В Ростове разыскивают без вести пропавшую 74-летнюю женщину

В Ростове разыскивают без вести пропавшую 74-летнюю женщину
В Ростове разыскивают без вести пропавшую 74-летнюю женщину. О местонахождении Нонны Тимофеевой неизвестно с 14 мая.

В тот день она ушла из дома, расположенного на улице 339-й Стрелковой Дивизии в неизвестном направлении. С тех пор родственники не знают, где она может быть. Они сразу же забили тревогу - Нонна нуждается в медпомощи и не ориентируется в пространстве. Родные написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ.

У женщины худощавое телосложение, короткие седые волосы и серо-голубые глаза. Рост пропавшей составляет 163 сантиметра. Последний раз ее видели в черных брюках, цветном свитере, сером пиджаке в клетку и серо-зеленых туфлях с шнурками. С собой у пенсионерки была сумка от ноутбука и документы.

Если вы видели Нонну Тимофееву или знаете что-либо о ее местонахождении, позвоните по номеру 112 или 8(800)700-54-52.

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