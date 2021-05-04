В Ростовской области разыскивают пропавшую 69-летнюю женщину

В Ростовской области без вести пропала 69-летняя женщина. Татьяна Шайдарова не выходит на связь с близкими вторые сутки.Пенсионерка ушла из дома в городе Таганроге 5 мая. Родственники не знали, куда могла отправиться Татьяна. Когда женщина не вернулась к ночи, они забили тревогу и написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры.У Татьяны русые с сединой волосы, голубые глаза, худощавое телосложение. Рост пропавшей составляет около 160-165 сантиметров. Последний раз ее видели в черно-белом пиджаке, бежевом шарфе, черной юбке и такого же цвета ботинках.Если вы видели Татьяну Шайдарову или знаете что-либо о ее местонахождении, позвоните по номеру 112 или 8(800)700-54-52.