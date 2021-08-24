Под Новошахтинском без вести пропала 16-летняя девушка

Под Новошахтинском разыскивают 16-летнюю девушку, пропавшую без вести. Анастасия Храпова вторые сутки не выходит на связь с родными.Она живет в хуторе Ильичевка Октябрьского района. 25 августа девушка ушла из дома и с тех пор не вернулась. Родственники пытались дозвониться Насте, но не смогли. Тогда они написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры.У пропавшей худощавое телосложение, карие глаза и темные волосы до плеч. Затылок у девушки выбрит. Рост составляет 160-165 сантиметров. В день исчезновения была одета в красную рубашку с длинным рукавом, серую футболку, джинсовые черные бриджи,обута в такого же цвета кроссовки. С собой девушка взяла документы.Если вы видели Анастасию Храпову или знаете что-либо о ее местонахождении, сообщите по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.