В Ростове 60-летний мужчина едва не погиб из-за проблем с дыханием
В Ростове врачи спасли 60-летнего мужчину, который задыхался при малейшем движении. Информацию об этом сообщили в Минздраве донского региона 21 декабря.
Мужчину доставили в городскую больницу № 6 с жалобами на одышку при любой активности. Неудобства местный житель испытывал в течение двух месяцев. Его сразу же перевели в реанимацию. Там врачи сообщили неутешительный диагноз – идиопатический фиброз легких.
- Ему потребовалось экстренное выполнение интубации трахеи, проведение ИВЛ и введение в медикаментозную кому, - сообщил Владимир Малыгин, заведующий отделением анестезиологии-реанимации.
В течение пяти дней горожанин проходил интенсивное лечение и вскоре смог дышать самостоятельно. Однако еще столько же времени он лежал в реанимации на кислородной поддержке, а затем в терапевтическом отделении еще две недели.
К счастью, дыхание мужчины удалось наладить и его отправили домой.