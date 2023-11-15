В Ростове спасли мужчину с ножевым ранением сердца и перерезанным горлом

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В Ростове-на-Дону спасли 38-летнего мужчину с ножевым ранением сердца и перерезанным горлом. Информацию сообщили в региональном Минздраве 14 ноября.В тот день в городскую клиническую больницу № 20 привезли мужчину в тяжелом состоянии. У него было несколько ножевых ранений, в том числе ранения в сердце с большой кровопотерей и глубокая рана с полным пересечением трахеи.К счастью, порез смогли ушить опытные врачи, кровотечение было остановлено. Вторая бригада хирургов справилась и с пересеченной трахеей.Операция длилась 1,5 часа. Сразу после нее мужчину доставили в реанимацию. На третий день местный житель уже мог ходить, а через девять дней был выписан.