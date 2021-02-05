Ростовские врачи спасли мужчину, которому пронзило голову шариковой ручкой

Житель донской столицы едва не погиб после того, как в его голову вонзилась тонкая шариковая ручка. Пациент с необычной травмой поступил в БСМП вечером 6 февраля.Ручка прошла буквально насквозь. Предмет повредил глазное яблоко и вошел в мозг на весь диаметр черепа. Предмет едва не задел ствол головного мозга и жизненно важные сосуды. Пациента оперировали около трех часов, но его удалось спасти. Сейчас ростовчанин находится в реанимации.О том, как ручка оказалась так глубоко в глазу, можно только догадываться.