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Врачи из Ростова спасли 10-летней девочке ногу, которую переехал КамАЗ

Врачи из Ростова спасли 10-летней девочке ногу, которую переехал КамАЗ
Ростовские врачи спасли 10-летней девочки стопу, которую переехал КамАЗ. Об этом сообщил Минздрав донского региона 29 ноября.

ДТП произошло около двух месяцев назад. КамАЗ наехал ребенку на ногу и серьезно повредил стопу. В отделении травматологии и ортопедии Областной детской клинической больницы ей диагностировали скальпированную обширную рану стопы, множественные переломы костей и частичное повреждение сухожильно-мышечного аппарата.

Команда медиков провели девочке шесть операций. Стопу удалось сохранить, врачи боролись с инфекцией и провели пересадку кожи.

Всего пострадавшая в ДТП находилась в больнице около 50 дней. Сейчас она уже самостоятельно ходит. Однако вскоре ей должны провести еще одну пластическую операцию.
Фото: Rostov.ru
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