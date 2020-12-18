В Ростове разыскивают пропавшего 66-летнего мужчину

В донской столице без вести пропал пенсионер. Виктор Мурашкин не выходит на связь вторые сутки.Последний раз мужчину видели около 16 часов 20 декабря. По словам родственников, он уехал из дома на «Митсубиси Аутлендер» белого цвета. Когда Виктор не вернулся к ночи, родные забили тревогу: обратились за помощью к волонтерам, написали заявление в полицию и распространили ориентировку в социальных сетях.У мужчины карие глаза, короткие седые волосы и среднее телосложение. Рост пропавшего составляет около 165-170 сантиметров. В день исчезновения пенсионер был одет в синие джинсы и черную куртку, на ногах - обувь черного цвета. Возможно, взял с собой шапку.Если вы видели Виктора Мурашкина или знаете что-либо о его местонахождении, позвоните по номерам: 112 или 8-800-700-54-52.