В Ростовской области без вести пропал 79-летний мужчина. Александр Черкашин не выходит на связь пятые сутки.Житель города Каменска-Шахтинского ушел из дома 11 февраля. Родственники не знают, куда мог направиться пенсионер. Дедушка не ориентируется в пространстве и запросто мог заблудиться. Когда Александр не вернулся к вечеру, родные забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. К поискам подключились СМИ.Рост мужчины - 160 сантиметров, телосложение - худощавое. У Александра седые волосы и карие глаза. В день исчезновения он был одет в черные брюки, меховую шапку, темное пальто и черные ботинки. С собой пропавший взял черную сумку.Если вы знаете что-либо о местонахождении Александра Черкашина, позвоните по номеру 112 или 8(800)700-54-52.