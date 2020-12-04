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В Ростовской области разыскивают 40-летнего мужчину

В Ростовской области разыскивают 40-летнего мужчину
В Ростовской области без вести пропал 40-летний мужчина. О местонахождении Сергея Бабенкова неделю ничего не известно.

Последний раз мужчину видели 29 ноября. Житель поселка Новые Постройки Зерноградского района Сергей Бабенков ушел из дома и не вернулся. Сергей несколько дней не выходил на связь, и родственники забили тревогу - пропавший нуждается в медицинской помощи. Они обратились за помощью к волонтерам и написали заявление в полицию.

У мужчины худощавое телосложение, короткие рыжие волосы и карие глаза. Рост пропавшего составляет около 165-170 сантиметров.

В день исчезновения он был одет в камуфляжные коричневые брюки, черный пуховик, вязаную шапку с красными полосами, на ногах - черные утепленные галоши.

Если вы знаете что-либо о местонахождении Сергея Бабенкова, позвоните по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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