В Ростовской области разыскивают 40-летнего мужчину

В Ростовской области без вести пропал 40-летний мужчина. О местонахождении Сергея Бабенкова неделю ничего не известно.Последний раз мужчину видели 29 ноября. Житель поселка Новые Постройки Зерноградского района Сергей Бабенков ушел из дома и не вернулся. Сергей несколько дней не выходил на связь, и родственники забили тревогу - пропавший нуждается в медицинской помощи. Они обратились за помощью к волонтерам и написали заявление в полицию.У мужчины худощавое телосложение, короткие рыжие волосы и карие глаза. Рост пропавшего составляет около 165-170 сантиметров.В день исчезновения он был одет в камуфляжные коричневые брюки, черный пуховик, вязаную шапку с красными полосами, на ногах - черные утепленные галоши.Если вы знаете что-либо о местонахождении Сергея Бабенкова, позвоните по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.