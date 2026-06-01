Фото: Дондей

В Ростове 1 июня за последние пять лет было самым холодным. Об этом сообщает портал DonDay.Столбики термометра в первый день лета показали +10...+14 градусов. Для ростовчан, которые привыкли к жаре, такая температура больше напоминает начало марта. К примеру, в 2025, 2024, 2023, 2022 и 2021 годах 1 июня температура воздуха варьировалась от +18...+26 градусов. Причем, судя по данным, с каждым годом в первый день лета было все холоднее и холоднее.Учитывая нынешнюю погодную обстановку, горожане не торопятся снимать куртки и продолжают ходить в верхней одежде.В целом 2026 год не радует теплом южный регион. Все три месяца в регионе наблюдались заморозки, дожди и сильные ветра.