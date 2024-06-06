В Ростове 5 июня побит вековой рекорд по жаре

Фото: Rostov.ru.

В Ростове побит температурный рекорд вековой давности. Информация об этом опубликована на сайте «Погода и климат».Днем 5 июня температура воздуха в донской столице достигла +35,3 градуса. За последние 103 года в этот день столбик термометра еще не поднимался выше +34,5. Рекорд 1921 года оказался ниже нынешнего почти на целый градус (0,8)!Примечательно, что всего несколько дней назад, 1 июня, зафиксировали самую низкую температуру за месяц. Воздух остыл до +15,9 градуса.В целом в донской столице июнь выдался жарче, чем обычно. Норма среднемесячной температуры составляет +21,6 градуса. По данным за прошедшие пять дней, она оказалась выше почти на 3 градуса (+24,5).В этот же день, 5 июня, обновился температурный рекорд в Краснодаре (+35 градусов, в 1966-м было +34,2) и Армавире (+36,4 градуса, в 1984-м было +34,4).