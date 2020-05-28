Донские синоптики рассказали о погоде в июне

Настоящее лето придёт в Ростовскую область во второй декаде июня. Об этом рассказали специалисты Ростовского гидрометцентра.По данным донских синоптиков, первые дни июня будут дождливыми и ветреными. Затем температура начнёт постепенно повышаться. В целом среднемесячная температура в первый месяц лета будет выше нормы. Климатическая норма для Ростовской области в июне - 20,7 градуса.Без существенных осадков пройдут 3 и 4 июня. В области будет дуть слабый юго-восточный ветер.С 5 по 10 июня дождей не ожидается, температура начнёт повышаться. Днём воздух прогреется до +22…+27 градусов, а в южных районах - до +30. Ночью температура будет опускаться до +13…+18 градусов.Во второй декаде первого месяца лета снова ожидаются кратковременные дожди с грозами. При этом жарче станет ещё на несколько градусов. Днём температура будет подниматься до +25…+30 градусов, а ночью – до +14…+19 градусов.В третьей декаде месяца временами прогнозируют дожди. Столбики термометров продолжат ползти вверх. В конце месяца ожидается до +27…+32 градуса. Ночью температура будет спадать до +17…+22 градусов.