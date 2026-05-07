Апрель 26-го года в Ростове стал аномально холодным за последние шесть лет
Апрель 2026 года оказался самым холодным за последние шесть лет для Ростовской области. Как сообщает портал DonDay, по данным метеорологического сайта «Погода и климат», средняя температура во втором месяце весны составила +9,8 градуса.
Предыдущий холодный апрель был зафиксирован в 2020 году (+9,3 градуса). Для сравнения: самым теплым за этот же период выдался апрель 2024 года со средней температурой +16,9 градуса.
Весь апрель 2026 года в регионе наблюдались возвратные заморозки, температура воздуха ночью и утром местами достигала -1…-3 градусов. Это стало серьезным поводом для беспокойства садоводов и аграриев, поскольку холода могли негативно сказаться на будущем урожае.
Однако, согласно прогнозам синоптиков, в мае ожидается резкое потепление. Температура воздуха в донском регионе может подняться до +27 градусов.
Кроме того, в этом году выпало значительное количество осадков, 40 мм. Для сравнения: в сухие апрели 2025 и 2024 годов выпало всего 15 мм и 7 мм осадков соответственно.