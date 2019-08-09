Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростов возвращается жаркая и сухая погода

В Ростов возвращается жаркая и сухая погода
Фото: Денис Демков
Наступившая неделя в Ростове будет жаркой. Осадков до выходных не прогнозируется.

По данным синоптиков, в понедельник к обеду температура поднимется до +29 градусов. К среде воздух прогреется до +31 градуса. Самым жарким днём недели станет четверг, столбики термометров покажут +34 градуса.

На вечернюю прохладу на этой неделе также не стоит рассчитывать. Ближе к ночи температура не опустится ниже +25…+28 градусов. Ночью воздух будет остывать до +21…+23 градусов.

Небольшой дождь прогнозируется ночью в пятницу. Осадки также ожидаются во второй половине дня в субботу и в течение дня в воскресенье.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.