В Ростов возвращается жаркая и сухая погода



Фото: Денис Демков

Наступившая неделя в Ростове будет жаркой. Осадков до выходных не прогнозируется.



По данным синоптиков, в понедельник к обеду температура поднимется до +29 градусов. К среде воздух прогреется до +31 градуса. Самым жарким днём недели станет четверг, столбики термометров покажут +34 градуса.



На вечернюю прохладу на этой неделе также не стоит рассчитывать. Ближе к ночи температура не опустится ниже +25…+28 градусов. Ночью воздух будет остывать до +21…+23 градусов.



Небольшой дождь прогнозируется ночью в пятницу. Осадки также ожидаются во второй половине дня в субботу и в течение дня в воскресенье.