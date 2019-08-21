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На выходных в Ростове прогнозируется жаркая и облачная погода

На выходных в Ростове прогнозируется жаркая и облачная погода
Фото: nashreporter.com
Пик жары в Ростове к концу недели прошёл. Однако на ближайших выходных в донской столице будет по-прежнему знойно и душно.

Температура опустится всего на пару градусов. Так, в субботу, 24 августа, воздух прогреется до +33 градусов. Ночью температура опустится до +23…+25 градусов. В воскресенье столбики термометров покажут +30 днём и +22 градуса ночью.

Два дня погода будет ясной и облачной. Небольшой дождь возможен утром в воскресенье.

На следующей неделе жара спадёт ещё на несколько градусов.

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