На выходных в Ростове прогнозируется жаркая и облачная погода



Фото: nashreporter.com

Пик жары в Ростове к концу недели прошёл. Однако на ближайших выходных в донской столице будет по-прежнему знойно и душно.



Температура опустится всего на пару градусов. Так, в субботу, 24 августа, воздух прогреется до +33 градусов. Ночью температура опустится до +23…+25 градусов. В воскресенье столбики термометров покажут +30 днём и +22 градуса ночью.



Два дня погода будет ясной и облачной. Небольшой дождь возможен утром в воскресенье.



На следующей неделе жара спадёт ещё на несколько градусов.