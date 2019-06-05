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На выходных в Ростове прогнозируется облачная и жаркая погода

На выходных в Ростове прогнозируется облачная и жаркая погода
Фото: Дмитрий Рязанцев
В ближайшие выходные в Ростове ожидается жаркая, но облачная погода.

Согласно прогнозу в субботу, 8 июня, в донской столице уже с утра температура поднимется до +29 градусов. К обеду потеплеет ещё на пару градусов – до +31. Вечером температура опустится до +28 градусов, а ночью - до + 22. Весь день небо будут закрывать облака.

Утром в воскресенье будет облачно, +29 градусов. Днём воздух прогреется до +30…+32. Вечером температура снизится всего на пару градусов.

Осадков в эти дни не ожидается. Безоблачной и жаркой обещает быть и следующая рабочая неделя. Максимальная температура, по данным синоптиков, - +32 градуса.

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