На выходных в Ростове прогнозируется облачная и жаркая погода



Фото: Дмитрий Рязанцев

В ближайшие выходные в Ростове ожидается жаркая, но облачная погода.



Согласно прогнозу в субботу, 8 июня, в донской столице уже с утра температура поднимется до +29 градусов. К обеду потеплеет ещё на пару градусов – до +31. Вечером температура опустится до +28 градусов, а ночью - до + 22. Весь день небо будут закрывать облака.



Утром в воскресенье будет облачно, +29 градусов. Днём воздух прогреется до +30…+32. Вечером температура снизится всего на пару градусов.



Осадков в эти дни не ожидается. Безоблачной и жаркой обещает быть и следующая рабочая неделя. Максимальная температура, по данным синоптиков, - +32 градуса.