Резкое понижение температуры ожидается в Ростове во второй половине недели



Фото: lagsem.ru

Первая половина недели в Ростове выдастся жаркой. Если во вторник ожидается до +33 градусов, то уже в среду небольшой дождь принесёт похолодание до +29 градусов. А к вечеру температура опустится до +24, ночью будет +18.



В четверг днём воздух прогреется до +21…+24 градусов, ночью - до +15…+16 градусов.



В пятницу ожидается облачная, с прояснениями, погода. Столбики термометров поднимутся до +26 градусов.



На выходных погода также будет переменчивой. Если в первую половину дня в субботу ожидается жаркая солнечная погода до +29 градусов, то уже вечером пойдёт дождь, а температура опустится до +26.



В воскресенье в течение дня прогнозируется небольшой дождь. Температура днём будет +24…+25 градусов, вечером - до +20…+24.