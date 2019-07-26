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Резкое понижение температуры ожидается в Ростове во второй половине недели

Резкое понижение температуры ожидается в Ростове во второй половине недели
Фото: lagsem.ru
Первая половина недели в Ростове выдастся жаркой. Если во вторник ожидается до +33 градусов, то уже в среду небольшой дождь принесёт похолодание до +29 градусов. А к вечеру температура опустится до +24, ночью будет +18.

В четверг днём воздух прогреется до +21…+24 градусов, ночью - до +15…+16 градусов.

В пятницу ожидается облачная, с прояснениями, погода. Столбики термометров поднимутся до +26 градусов.

На выходных погода также будет переменчивой. Если в первую половину дня в субботу ожидается жаркая солнечная погода до +29 градусов, то уже вечером пойдёт дождь, а температура опустится до +26.

В воскресенье в течение дня прогнозируется небольшой дождь. Температура днём будет +24…+25 градусов, вечером - до +20…+24.

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