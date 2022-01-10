В РОКБ число коек для пациентов с коронавирусом сократили в два раза
В Ростовской областной клинической больнице (РОКБ) вдвое сократили количество ковидных госпиталей. Теперь медучреждение может разместить у себя 370 пациентов с коронавирусом (на 300 меньше, чем ранее).
Сократить коечный фонд в РОКБ решили в связи со снижением прироста инфицированных, а значит, и людей, тяжело переносивших COVID-19.
Жители региона смогут получить плановую медпомощь в 14 неинфекционных отделениях больницы. Большинство из них - хирургические. Прежде на базе этих отделений действовали ковидные госпитали.
Всего за прошедшую неделю число коек для зараженных коронавирусом на Дону сократили на 340 мест. Министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев заявил, что в дальнейшем действующих ковидных госпиталей станет еще меньше.
На территории Дона продолжают работу 26 специализированных отделений, предназначенных для пациентов с COVID-19. В области насчитывается 3 052 койки, из которых заняты почти 2 тысячи (62%).