В РОКБ число коек для пациентов с коронавирусом сократили в два раза

Фото: Дмитрий Кандинский/ВТомске.ру.

В Ростовской областной клинической больнице (РОКБ) вдвое сократили количество ковидных госпиталей. Теперь медучреждение может разместить у себя 370 пациентов с коронавирусом (на 300 меньше, чем ранее).Сократить коечный фонд в РОКБ решили в связи со снижением прироста инфицированных, а значит, и людей, тяжело переносивших COVID-19.Жители региона смогут получить плановую медпомощь в 14 неинфекционных отделениях больницы. Большинство из них - хирургические. Прежде на базе этих отделений действовали ковидные госпитали.Всего за прошедшую неделю число коек для зараженных коронавирусом на Дону сократили на 340 мест. Министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев заявил, что в дальнейшем действующих ковидных госпиталей станет еще меньше.На территории Дона продолжают работу 26 специализированных отделений, предназначенных для пациентов с COVID-19. В области насчитывается 3 052 койки, из которых заняты почти 2 тысячи (62%).