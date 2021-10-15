В Ростовской области появились еще два ковидных госпиталя
В Ростовской области растет число инфицированных COVID-19. В связи с этим заполняемость ковидных госпиталей в регионе достигла почти 100%. На базе ЦРБ Боковского и Тарасовского районов 18 октября начали работу еще два госпиталя для больных коронавирусом. Таким образом появились места еще для 60 пациентов с COVID-19. Из них 20 - в Боковском районе и 40 - в Тарасовском.
Всего в донском регионе насчитывается 5 079 коек, расположенных в 34 моногоспиталях. Среди них 8 - в Ростове, еще 26 - в других муниципалитетах области. Донской Минздрав при этом отметил, что при ухудшении эпидситуации откроют госпитали еще в ряде территорий.
По данным на 19 октября, в стационарах находятся 4 917 пациентов. Коечный фонд заполнен на 96,8%. С каждым днем число выздоровевших становится все меньше, а новых заболевших - все больше. Если ситуация не изменится, на Дону потребуется развернуть дополнительные койки. При этом ростовская инфекционная больница, которую планировали открыть еще в середине лета 2021-го, сможет заработать только к концу года.