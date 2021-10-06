Загруженность ковидных госпиталей Ростова составляет 95%

В Ростове заполнены почти все ковидные госпитали. Об этом сообщили в администрации Ростова.По состоянию на 8 октября, в донской столице загруженность ковидных госпиталей составляет 95,5%. Ежедневно в больницы города поступают около 200 зараженных коронавирусом, а из-за нехватки мест приходится разворачивать дополнительные койки.Главврач РОКБ Вячеслав Коробка выразил обеспокоенность резким увеличением заболеваемости коронавирусом. Эпидемическая ситуация в регионе и Ростове напоминает прошлогодний сценарий, когда ковидные госпитали работали на пределе своих возможностей.Напомним, за минувшие несколько дней количество заболевших в регионе вырастало более чем на 500 человек. Общее число с начала пандемии составило более 142 тысяч человек.