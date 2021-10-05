Ковидный госпиталь на базе РОКБ заполнен на 100%

Ковидный госпиталь, открытый на базе Ростовской областной клинической больницы, не принимает пациентов из-за отсутствия мест. Об этом сообщил главврач РОКБ Вячеслав Коробка.По словам медика, ковидный госпиталь заполнен на 100%. Все 670 коек медучреждения заняты больными коронавирусом. Это связано с большим скачком заболеваемости опасной инфекцией.Вячеслав Коробка обеспокоен тем, что ситуация с заболеваемостью людей напоминает прошлогодний сценарий. Тогда медики работали на пределе возможностей.- Если и дальше все будет развиваться по прошлогоднему сценарию, то наиболее тяжелые испытания, причем уже на фоне ощутимого дефицита специализированного коечного фонда, у нас еще впереди, – отметил Вячеслав Коробка.Напомним, что ежедневно коронавирусом заболевают более 500 человек. Изменился и возраст пандемии - сейчас все чаще медики регистрируют коронавирус у людей от 18 до 45 лет. Чаще стали болеть и дети. Недавно в ковидном госпитале ЦГБ развернули дополнительные 50 коек. Не исключено, что и в РОКБ придется закрыть еще одно отделение для больных коронавирусом.ФОТО: Евгения Мирошниченко.