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В реке Меловой Ростовской области обнаружили массовый мор рыбы

В реке Меловой Ростовской области обнаружили массовый мор рыбы

В Ростовской области зафиксирован случай массовой гибели рыбы в одном из водоемов. Информацию об этом предоставил портал DonDay, ссылаясь на слова Александра, жителя Чертковского района.

По словам мужчины, первые признаки бедствия в реке Меловой он заметил еще 20 июля.

- Она еще проявляла признаки жизни, находясь на поверхности, как будто пытаясь глотнуть воздуха, - рассказывает он.

Мужчина подчеркивает, что 22 июля на определенном участке реки им было обнаружено большое количество мертвой рыбы. Вероятной причиной массовой гибели рыбы называется необычайно высокая температура воздуха. Из-за сильной жары в донском регионе в воде снизилось содержание кислорода. Однако не исключается версия, что причиной гибели рыбы могли стать и факторы, связанные с деятельностью человека.

Как утверждает Александр, данная проблема наблюдается лишь на участке реки протяженностью около одного километра. В остальной части реки Меловой признаков массовой гибели рыбы не наблюдается.
Фото: Donday
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