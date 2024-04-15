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Под Ростовом в реке Мертвый Донец произошла массовая гибель рыбы. Очевидцы поделились кадрами в социальных сетях 14 апреля.По словам местных жителей, в поселки Каратаево на берег выбросило десятки мертвых карасей. Кроме того, вокруг реки стоит неприятный запах отходов. Кроме того, рыбаки из соседнего поселка Рогожкино также обнаружили такую же картину около недели назад.Пока причина массовой гибели рыбы неизвестна. Возможно, это произошло из-за очередных загрязнений реки со стороны промышленных предприятий.Ранее о массовой гибели сообщили жители Морозовска в реке Быстрая. DonDay направил запрос в региональное Министерство природы и экологии. Выяснилось, что причиной загрязнения стали сбросы нечистот подразделением Минобороны РФ.